¡Ö¤½¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Æ ¡×ºë¶Ì¸©¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¬?¸÷¤ë¥Í¥®?¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£27¡¢28Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê(ºë¶Ì¸©)¤ÇÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°1Éô(B1)¤Î¸ø¼°Àï¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ë¡¼¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥º¤¬±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤¬°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï?¸÷¤ë¥Í¥®?¤³¤È¡ÖSuper¤Ô¤«¥Í¥®¡¼¡×¡£±ÛÃ«¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢