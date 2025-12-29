¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×6Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2(¥Ë¡¼¥Ë)¡×¤ÎÅ·±©´õ½ã(29)¤¬»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö2025.12.6 #2i2 ¤Ï²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¥Ý¥¹¥È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¡Ö¤³¤ÎÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤â¡¢µÒÀÊ¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿Ç®ÎÌ¤â¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î°Â¿´¤â¡¢Á´Éô¤¬¶»¤Ë¾Æ¤­¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë