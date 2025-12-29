Æ©¤±Æ©¤±¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¸µAKB48¤Î1´üÀ¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçËã°á¤¬¸ø³«¤·¤¿?ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¥¹¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÅªÃæ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÉé¤±¤¿¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¥ì¡¼¥¹Â¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ËÀÖ¤Î¥ì¡¼¥¹Ä´¤ÇµÓ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀèÆü¤ÎAKB48·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÅç¤Î¶á±Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã