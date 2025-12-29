俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）のオリジナル・サウンドトラック（OST）に幾田りらが参加。作詞も手掛けた楽曲「Cafe Latte（English Version）」がきょう29日より配信開始された。【動画】パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、叶わなかった悲しみを映し出す…同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）