キングズ戦でダンクシュートを決めるレーカーズの八村（28）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは28日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのキングズ戦に先発して26分14秒プレーし、12得点、4リバウンド、2スチールだった。チームは125―101で連敗を3で止め、20勝10敗となった。