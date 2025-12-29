2025年もいよいよ終わり、今週からは新たな年を迎えます。大掃除などで忙しくしている人もきっと多いのではないでしょうか。作業の合間、休憩時間に味わうスイーツもまた、格別の味わいですね。2025年12月・2026年1月の新作5品まとめ(12月30日発売予定)本記事では、ファミリーマートで12月30日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2025年12月・2026年1月のスイーツ新商品まとめいちごソ