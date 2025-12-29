PayPayは12月19日、「送る・受け取る」機能において、お年玉をイメージしたデザインの「ポチ袋」の提供を開始した。画像はイメージ(デザインは変更になる可能性がある)2026年干支の午(うま)のデザインや、PayPayオリジナルキャラクターをあしらったデザインなど、計4種類の中から、受け取る人をイメージしてデザインを選択できる。提供期間は2025年12月19日から2026年1月9日までを予定している。PayPayなら、家族や親戚にお年玉を