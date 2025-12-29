夫婦デュオ「ハンバードハンバード」が２９日、東京・渋谷ＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。初出場の「ハンバードハンバード」は、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌唱する。妻の佐野遊穂が「最初で最後になると思いますので、できるだけ緊張しないように。いつも通りと言い聞かせて頑張ります」と言えば、夫の佐藤良成も「意気込まない