当たる光で色が変わる アレキサンドライト 写真：BIZOUX 英語名：Alexandrite 日本語名：-（金緑石） 主な産地：ブラジル、ロシア、スリランカなど モース硬度：8.5 誕生石：6月 石言葉：高貴、情熱 昼はエメラルド色、夜はルビー色 光源の種類を変えると、石の色が変わる……そんなロマンティックな宝石があります。その代表格が、アレキサンドライトです。アレキサン