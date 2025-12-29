高松市中央卸売市場では４月に開業した新しい青果棟で29日今年最後のせりが行われました。午前６時30分から多くの買い手が集まり、威勢のいい声とともに今年最後のせり「止め市」を行いました。高松市中央卸売市場の青果棟が、今年４月に、現在の場所に移転して初の「止め市」です。（高松青果齋藤良紀代表取締役社長）「（この冬は）野菜・果物ともに数量がなかなか安定しなかった天候にここ最近振り回されるのが