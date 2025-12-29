アジア株韓国株大幅高、上海もプラス圏維持 アジア株 東京時間13:55現在 香港ハンセン指数 25887.33（+68.40+0.26%） 中国上海総合指数 3975.92（+12.24+0.31%） 台湾加権指数 28788.23（+232.21+0.81%） 韓国総合株価指数 4207.51（+77.83+1.88%） 豪ＡＳＸ２００指数 8733.50（-29.20-0.33%） アジア株は豪州、日本など一部を除いて上昇。 韓国株が朝から大幅上昇となっている