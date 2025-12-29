ユーロドル、朝の安値下回る＝東京為替 朝方1.1766を付けた後、ドル円でのドル売り円買いをきっかけといたドル全面安に1.1786を付けたユーロドル。その後はドル安一服もあって上値が重く、午後に入って1.1765と朝の安値を下回ってきた。 EURUSD 1.1765