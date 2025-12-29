バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」のＳａｏｒｉが、ボーカル・Ｆｕｋａｓｅの過去を振り返りながら「そばにいるのが怖かった」などとつづった。２９日に自身のインスタグラムを更新し「数年前、ゆっくりと体調を崩していく深瀬氏を、私は見ていた」と書き出す。「夕方まで寝ているのに、『一日が長い、早く終わってほしい』と言っていた。今すぐという切迫感はなくても、もういつ人生が終わってもいいや、と思っているよ