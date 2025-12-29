◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦（２９日、浦和駒場）山梨学院（山梨）０―０（ＰＫ）京都橘（京都）過去２度の優勝を誇る山梨学院と、Ｊ１神戸に内定のＵ―１８日本代表ＦＷ伊藤湊太（３年）を擁する京都橘の一戦は０―０でＰＫ戦に突入し、６―５で山梨学院が勝利した。０―０の後半１５分、京都橘は負傷の影響によりベンチスタートとなっていたＦＷ伊藤を投入。その伊藤は同２５分、左サイドでボールを受け