12月28日、高知県内で車が歩行者をはねる事故が2件発生し、80代の女性2人が死亡しました。県内では28日までに３日連続で死亡事故が発生していて、警察では「スクランブル交通対策」を実施し、注意を呼びかけています。警察によりますと、12月28日午後5時半ごろ、越知町の国道33号で、道路を北に歩いて横断していた越知町の無職・山下美惠子さん（89）が西に走っていた普通乗用車にはねられました。山下さんは越知町内の病院に運ば