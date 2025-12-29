具だくさんの豚汁はボリュームたっぷり。おかず感覚で食べられるので、ほかにいろいろ作らなくてもいいのも助かりますよね。今回は、コクうまに味変するワザをお届けします。 ▼つくれぽ1400件超えの人気レシピ ごま油で豚肉やさつまいも、にんじんなどをサッと炒めたらだし汁を加えて、火が通るまで煮込み、仕上げに味噌で味つけを。砂糖を入れるのがコクを出す裏ワザです。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージ