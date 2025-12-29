スイミングスクール運営大手のジェイエスエス（ＪＳＳ）は、ウエルスアドバイザーが２９日付でリポートを公表し、投資判断「ニュートラル」を継続。想定株価レンジは６５０−８００円とした。２６年３月期上期（２５年４−９月）の連結営業利益は２．５億円（前年同期比１８．０％増）。前期に買収した和歌山地盤のワカヤマアスレティックスが貢献したほか、６月に実施した値上げも寄与した。また、スイミングスクールの全