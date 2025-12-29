オーダースーツ専門店を展開するグローバルスタイルについて、ウエルスアドバイザーが２９日付でリポートを公表。投資判断は新規で強気の「オーバーウエート」とし、想定株価レンジは１９００−２２００円とした。同社は高品質のオーダースーツを低・中価格で提供する。ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）マーケティングの効果もあり、２０−３０代の顧客層の開拓が進んでいるほか、女性向けにも注力。さら