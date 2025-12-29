「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）ＡＫＢ４８が６年ぶりとなる紅白のリハーサルを行った。総監督の倉野尾成美は「現役メンバー、そして卒業生８人の皆さんと一緒にステージを盛り上げさせていただきます。２０周年つないできた思いやこれからのＡＫＢ４８を見せていけるような場所にしていきたいですし、この年末の紅白歌合戦を全力で盛り上げていきたい」と意気込んだ。ＡＫＢ４８は０７年に