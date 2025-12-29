ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¡¢È¢º¬¡¦¶¯Íå¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢»ê¹â¤Î¥ê¥È¥ê¡¼¥È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£À¾¾¾·úÀß¤È¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¤Ï¡¢2029Ç¯¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È È¢º¬¶¯Íå¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¡¼¥¯¥é¥ê¥¾¡¼¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤¹¤ëÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÈForest Hideaway¡Ê¿¹¤Î±£¤ì²È¡Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´58¼¼¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂçÍ°Ã«¸»Àô¤Î²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¡£É¸½àµÒ¼¼¤Ç¤â63Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£È¢º¬ÅÐ»³¥±