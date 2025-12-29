ハローズがしっかり。前週末２６日の取引終了後に発表した第３四半期累計（３～１１月）単独決算が、売上高１６７３億８８００万円（前年同期比７．５％増）、営業利益８８億４５００万円（同２．１％増）、純利益６３億７５００万円（同７．２％増）と増収増益だったことが好感されている。 ２５年３月に岡山県岡山市の花尻店、５月に広島県福山市の神辺モール店、７月に同市の手城店、８月に香川県高松