午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１４、値下がり銘柄数は６２３、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、鉄鋼、証券・商品など。値下がりで目立つのは鉱業、ゴム製品、食料など。 出所：MINKABU PRESS