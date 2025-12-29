第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が29日に行われ、青森山田（青森）と初芝橋本（和歌山）が対戦した。2年ぶりの王座奪還を目指す青森山田に挑むのは、和歌山県勢初優勝を目指す初芝橋本。先に決定機を迎えたのは初芝橋本だったが、青森山田の体を張った守備に阻まれると、9分に青森山田が先制する。スローインの流れからペナルティエリア内に侵入すると、深瀬幹太の放ったシュートは相手GKに阻まれたものの、こぼれ球