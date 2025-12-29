第104回全国高校サッカー選手権大会・1回戦が29日に行われ、聖和学園（宮城）と那覇西（沖縄）が対戦した。宮城県大会では仙台育英高校が優勝を果たしていたものの、「いじめ重大事態」により出場辞退が決まり、代わって準優勝校の聖和学園が3大会ぶり6回目の出場となる。一方、那覇西は2大会連続19回目の出場だ。試合は聖和学園がテクニックを駆使した攻撃でゴールを脅かす場面を作るが、スコアは動かずに時計の針が進む。0