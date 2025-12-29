29日14時現在の日経平均株価は前週末比134.88円（-0.27％）安の5万615.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は914、値下がりは623、変わらずは62と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は100.28円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が43.32円、中外薬 が13.14円、ダイキン が12.2円、ＫＤＤＩ が12.03円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ