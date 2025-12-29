29日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝156円37銭前後と、前週末午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝184円02銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース