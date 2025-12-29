東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダの中国への返還が2026年1月末に迫っている。中国側との協定で繁殖研究を目的に貸与されているパンダ。取材を進めると、新たなつがいの来日を期待する人がいる一方で、パンダの存在意義を考える冷静な声も多く聞こえてきた。■シャンシャンは「人気の質が違った」2017年6月、上野動物園でジャイアントパンダの赤ちゃんが誕生した。生後5日、ピンク色だった体は、生後30日