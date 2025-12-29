明石家さんまがＭＣを務めるＮＨＫの音楽特番「明石家紅白」が２８日、放送され、氷川きよし、＆ＴＥＡＭらが出演した。大みそかの紅白初出場を決めたＣＡＮＤＹＴＵＮＥも出演。村川緋杏（２６）が「私はＨＫＴ４８に７年半所属してたんですけど」と説明すると、さんまは「えっ」、共演者からも「え〜っ？！」と一斉に驚きの声があがった。「（ＨＫＴには入れ替わりで常時）５０人ぐらいいるんですけど、ずっと一番後ろで