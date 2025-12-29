「全国高校サッカー選手権・１回戦、興国２−０帝京大可児」（２９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）全国初勝利を目指した興国（大阪）は、ＦＷ安田光翔（３年）の２ゴールの活躍で帝京大可児（岐阜）を破り、２回戦進出を決めた。前半からボールを保持しつつ、徹底的に相手の裏をつく攻撃で得点を狙う。なかなかゴールを奪えない時間が続いたが、０−０の後半１６分、右サイドを突破したＦＷ田中凰我（おうが、３年）が