お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、25日に放送。全日本プロレスの斉藤ブラザーズが初出演を果たした。【番組カット】斉藤ブラザーズが『NFL倶楽部』初登場兄・ジュン、弟・レイの双子は学生時代をアメリカで過ごし、高校時代にはアメリカンフットボールを経験。帰国後は大相撲の出羽海部屋に入門し、その後プロレスへと転向した異色のキャリアの持ち主だ