「年収の壁」の178万円への引き上げで自民党と合意した国民民主党をめぐり、自民と維新の連立政権に加わるのではないかと注目が集まっている。玉木雄一郎代表が、その可能性について『ABEMA Prime』で語った。【映像】平石アナが玉木氏を叱喝する様子（実際の映像）■連立入りの可能性は？玉木代表は、東京都内の講演で「（日本の政治状況は）まだ連立交渉のただなかにある」「どこまで突っ込んでいくか模索している最中」など