アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、2026年2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画で、共演した古川琴音について「なんか、いっつも悲しい時に会うな、って感じ」と語った。映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が、共演者について振り返る動画が公開され、共演した古川琴音についての話題となる。目黒は古川と月9ドラマ「海のはじまり」で共演しており、「なんか、