中田翔が出会った日本ハム時代の同僚オフシーズンを迎えているプロ野球界。今季限りで現役を引退した中田翔氏が29日、自身のインスタグラムを更新。旅行先で偶然出会った人物を報告した。青空の下、キャップを被り、白いTシャツ姿の中田氏。左隣にいたのは近藤健介だった。現在はソフトバンクでプレーしているが、かつては日本ハムでチームメートだった。中田氏が自身のインスタグラムに実際の画像を公開。文面に「シンガポ