街が華やぐ季節、会社員にとって最大の関心事は「冬のボーナス」だろう。埼玉県の30代男性は喜びの声を投稿。ハウスメーカーに勤務し、マンションの設計に携わっているそうだ。「昨年の冬ボーナスは150万、今年夏は190万で惜しくも200届かずだったが、冬ボーナスは200万。部署の業績が良かったため前年からのプラスに納得感」使い道に胸を躍らせる人がいる一方で、溜息をつく人も少なくない。同じ働く世代でも、その明暗はくっきり