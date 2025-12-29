ジョージ・W・ブッシュ元米大統領（79）は、自身の葬儀で「オー・ハッピー・デイ」を流して欲しいという。同曲は映画「天使にラブ・ソングを2」（1994年)の劇中歌として知られている。 【写真】「天使にラブ･ソングを」に主演したウーピー・ゴールドバーグむっちゃ変貌！ 娘のジェナ・ブッシュ・ヘイガーが、自身がホストを務める番組「トゥデイwithジェナ フレンズ」で