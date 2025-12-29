聖和学園が那覇西に勝利第104回全国高校サッカー選手権の1回戦が12月29日に各地で行われた。味の素フィールド西が丘では3年ぶり6度目出場場の聖和学園（宮城）と2年連続19度目出場の那覇西（沖縄）が対戦。エースナンバー「14」を背負うMF小杉唯斗が複数ゴールを演出し、聖和が3-0で勝利。徳島市立（徳島）が待つ2回戦へと駒を進めた。聖和学園は宮城県大会の決勝で敗れたが、優勝した仙台育英の出場辞退に伴い、繰り上げで全