デジタル版「週刊少年ジャンプ」で隔号連載している漫画『ルリドラゴン』（原作・眞藤雅興）のTVアニメ化が決定。制作は『小林さんちのメイドラゴン』、『CITY THE ANIMATION』などの京都アニメーションが担当する。【動画】京アニ作画のキュートなルリがお披露目された解禁映像高校生の青木ルリは、ある朝目覚めると突然頭にツノが生えていた！実は父親が龍だから遺伝かも？と母に言われたルリは戸惑いながらも、とりあえ