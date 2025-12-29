対戦型オンラインデジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』（iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store））にて、本日29日よりアニメ『葬送のフリーレン』コラボが開始。さらに、最新カードパック「花酔遊戯」も同日から提供スタートとなる。【動画】最新カードパック「花酔遊戯」PV『葬送のフリーレン』は、「週刊少年サンデー」（小学館）で連載中の原作・山田鐘人＆作画・