タレント加藤浩次（56）が、28日放送の日本テレビ系「芸人報道2025年芸人ニュース大賞」（深夜0時55分）に出演。ある芸人の行動にダメ出しをした。今年「ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流NO・1決定戦」で優勝したお笑いコンビ、ニッポンの社長の辻皓平とケツがスタジオに登場。辻が「ケツの人間性がヤバすぎて、コンビ解散の危機に陥っております」と訴えた。辻が「先輩に飯に連れて行ってもらって、『うまいっすね。おいしい