◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日１５時４０分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）第７１回東京大賞典・Ｇ１は２９日、大井競馬場でダートの頂点を目指す１５頭（ＪＲＡ７、南関東８。アラジンバローズは出走取消）が２０００メートルを争う。１着賞金は１億円。帝王賞、ＪＢＣクラシックとＪｐｎ１を連勝中のＪＲＡ所属馬ミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は勝って来春の中東遠征