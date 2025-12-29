吉本新喜劇の湯澤花梨（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子の妊娠を発表した。「私事ですが皆様にご報告があります」と記し、「茂造新喜劇祭りのエンディングでご報告させていただきましたがこの度、第一子を授かることができました！出産は春頃を予定しております」と、ウエディングドレス姿で、少しふっくらしたおなかにバックハグで手を添えられたショットを投稿した。今後については「お仕事は29日のTTホ