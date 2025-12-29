¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¸á¸å10»þÈ¾¡Ë¤¬28Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥±Ã´Åö¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¡Ê40¡Ë¤ÏºÇ½é¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Þ¥ó¥­¥ó¥¿¥ó¡×¤Ç09Ç¯¤ÎM¡Ý1¤Ë½Ð¾ì¡£24ºÐÅö»þ¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¥­¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈäÏª¤·¡¢·ëÀ®2Ç¯¤Ç3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬Åö»þ¤ÎÁêÊý¤¬¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç²ò»¶¡£¡Ö¤½¤ê¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï