俳優新井浩文（46）が29日、自身のnoteを更新。28日、2019年（平31）2月以来、6年10カ月ぶりの仕事復帰となった、劇作家赤堀雅秋（54）の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストで出演した舞台裏を明かした。新井は東京・下北沢のザ・スズナリで上演した「日本対俺2」に日替わりゲストとして出演。終演後はファン30人と取材陣20人が劇場前で待っていたが、姿を現すことはなかった。関係者によると「（正面入り口ではない）別の所か