元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が27日放送の、TBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」に出演。お笑いタレント永野について語った。番組最後に田中が「年始一発目は永野さん。景気よくいきましょう。永野さんとね。本当に今、大ブレークしてますからね」と紹介。この日のゲストのドランクドラゴン鈴木拓が「そうそう。こっから売れたっておっしゃってましたからね」と同番組出演がきっかけで売れたと