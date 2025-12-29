＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール初出場の夫婦デュオ「ハンバートハンバート」は、放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う。意気込みを問われたボーカル＆ハーモニカの佐野遊穂が「最初で最後になると思いますので」と切り出すと、夫でボーカル＆ギターの佐藤良成も「そうですね」と共感。佐野は「できるだけ緊張しないようにと言い聞かせて頑張ります」と続けると、佐藤も「意