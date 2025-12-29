女優の真木よう子（43）が29日、自身のインスタグラムを更新。「個人的高齢出産あるある」を明かした。24日、自身のYouTubeチャンネルで第2子出産を発表。「母子ともに健康」と報告していた。カジュアルな格好で撮影した動画とともに「個人的高齢ママあるある赤ちゃんの爪切りってそもそも恐いのに老眼がプラスされてほとんど見えないからもう勘でいくしかない」とコメント。目を細めながら爪切りをしている様子を明かした