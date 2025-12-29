高市総理大臣は29日、首相に就任して以降も住んでいた赤坂の衆議院議員宿舎から総理公邸に引っ越した。引っ越しに先立ち、高市首相は自身のXで「年末年始も気を抜くことはできない。危機管理は、国家経営の要諦だ。」と記し、「近日中に住み慣れた議員宿舎を離れ、総理公邸に居を移したい」と投稿していた。公邸内はバリアフリー機能になっており、現在、高市首相と同居し、車椅子で生活を送っている夫の山本拓元衆議院議員も一緒