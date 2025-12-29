＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール6年ぶり13回目の出場となるAKB48が、リハーサルを終えて意気込みを語った。グループ結成20周年を迎えた今年は、現役メンバーに加えて前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃の卒業メンバー8人も出演が決定。スーパーヒットメドレーとして、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いた