料理研究家の桜井奈々が28日に自身のアメブロを更新。2日連続で焼肉ランチを楽しんだことや、夕食に蕎麦を食べたことを報告した。この日、桜井は「帰省したら必ずくる焼肉屋さん」へ夫の家族とランチに訪れたことを報告し「まさかの、、二日連続」と説明。「ほんっとにお肉の質の良さったらない 信じられないくらいにまったく胃もたれしないので、、無限に食べられる」と絶賛し「ステーキだったら250gなんて食べられないのに、、こ