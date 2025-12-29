俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音の着物姿に、称賛の声が集まっている。２９日までにインスタグラムで「『２５ａｎｓ』２月号歌舞伎座での撮影で『観劇新春きもの』豪華な１０ページ特集に登場させていただきました」とつづると、上品な着物姿を披露。「新春の観劇や紅葉の季節のお出かけに愛らしく、華やかな品のある着物を見に纏いました。２０２５年今年もあと少し皆様ぜひ紙面見てくださいね」とファ